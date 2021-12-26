مصر.. شاب يقتل والده وشقيقته بطريقة مروعة

شهدت منطقة إمبابة في محافظة الجيزة المصرية جريمة قتل مروعة صباح اليوم الأحد، عندما قام شاب بقتل والده وشقيقته.

وكشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن الأب يبلغ من العمر 70 عاما والابنة 43 عاما، وتم العثور عليهما متوفيين بطعنات متعددة، ونقلت جثتيهما إلى مستشفى معهد ناصر.

وكشفت التحريات أن المتهم يبلغ من العمر 31 عاما، ويعاني من مشاكل نفسية، ومسجل "جنائي جرائم نفس تعدي وضرب ومشاجرات".

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وقالت الشرطة أنه كان يهذي بعبارات غير مفهومة خلال القبض عليه.

المصدر: "الوطن"