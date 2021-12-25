مصر.. محاكمة متهم بخطف شقيقته بالتعاون مع صديقه وتصويرها عارية والتحقيقات تكشف تفاصيل صادمة

بدأت جنايات المنصورة، اليوم السبت، محاكمة شخص خطف شقيقته بالتعاون مع صديقه، ليصورها بعدها عارية في وضع مخل، لإجبارها على التنازل عن ميراثها.

وشهدت مدينة المنصورة واقعة في الطريق الدائري بقيام شباب بخطف فتاة وتعريتها وتصويرها عارية، وتصادف مرور مواطنين بموقع الحادث فأنقذوا الفتاة.

وتبين من التحقيقات أن شقيق المجنى عليها كان المتسبب في الحادث لإجبارها على التنازل عن حقها في الميراث.

وكانت جهات التحقيق قد وجهت 5 تهم لشقيق الفتاة وصديقه الشريك في الجريمة، هي الخطف وهتك العرض والسرقة والاحتجاز وحيازة أدوات الجريمة.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لشرطة النجدة من عدد من المواطنين بتمكنهم من إنقاذ فتاة من يد شابين اختطفاها وقيداها وحاولا تجريدها من ملابسها في أحد الأراضي الزراعية بمدينة المنصورة، وتمكن المواطنون من ضبط أحد الشابين.

وانتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة لمكان البلاغ، وتبين وجود شابة مقيدة اليدين ومجردة من ملابسها السفلية وبها آثار ضرب وتمزق في ملابسها العلوية، وتم القبض على الشاب الذي احتجزه المواطنون، وتبين أنه شقيقها الأصغر واختطفها لإجبارها على التوقيع على تنازل عن ميراثها، وعندما رفضت جردها من ملابسها السفلية لتصويرها مع الشاب الآخر، لإجبارها على التوقيع أو الفضيحة، وتم القبض على المتهمين وأحيلا للنيابة العامة للتحقيق.

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال شهود الواقعة من المواطنين الذين أنقذوا الفتاة، وقالوا إنهم سمعوا صراخها ومقاومتها لشاب آخر داخل السيارة بينما كان يقودها الثاني، ولغرابة الموقف توجهوا باتجاه السيارة وفوجئوا بأنها تنحرف لأحد الأراضي الزراعية النائية، وصراخ الفتاة يتعالى، وتم فتح الباب الجانبي والسيارة تسير، بينما تحاول الفتاة إلقاء نفسها خارجها والشخص الذي معها يمنعها ويضربها، فقاموا بتتبع السيارة ، وفور توقفها خرج الشخص لهم، وقال: "دي أختي وضبطتها مع واحد"، وحاول "إبعادنا عن السيارة لكن الفتاة ألقت بنفسها من باب السيارة على الأرض وفوجئنا أنها مقيدة اليدين ومكممة الفم وشبه عارية من ملابسها السفلية، فألقينا القبض على الشاب، بينما تمكن قائد السيارة من الهرب بها، وعندما نزعنا اللاصق عن فمها، قالت:الحقوني أنا مخطوفة، فاتصلنا بالنجدة".

المصدر: القاهرة24