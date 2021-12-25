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السعودية.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحسم الجدل حول استيراد شجرة الكريسماس

مجتمع

السعودية.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحسم الجدل حول استيراد شجرة الكريسماس
Reuters
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حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، الجدل المثار حول استيراد الرموز والعلامات الدينية المتعلقة بأي ديانة غير الإسلام، ومنها شجرة عيد ميلاد المسيح، الكريسماس.

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وقال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" في موقع "تويتر" ردا على أحد المغردين: إنه "يمنع إستيراد شجرة الكريسماس وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام".

السعودية.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحسم الجدل حول استيراد شجرة الكريسماس

المصدر: تويتر

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