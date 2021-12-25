السعودية.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحسم الجدل حول استيراد شجرة الكريسماس

حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، الجدل المثار حول استيراد الرموز والعلامات الدينية المتعلقة بأي ديانة غير الإسلام، ومنها شجرة عيد ميلاد المسيح، الكريسماس.

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وقال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" في موقع "تويتر" ردا على أحد المغردين: إنه "يمنع إستيراد شجرة الكريسماس وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام".

@Zatca_care

السلام عليكم

في بعض الاشاعات تقول ان الشجرة الكريسماس مسموح بها ؟ — Mohammed (@mhmdhsy36291659) December 25, 2021

المصدر: تويتر