محمد بن راشد ينعى أول ممرض إماراتي: وطنه لن ينساه

نعى محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، أول ممرض إماراتي في البلاد.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "انتقل إلى رحمة الله اليوم (أمس)، حسين قائد..أول ممرض إماراتي .. من أوائل الإماراتيين في مجاله .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته … وطنه لن ينساه".

انتقل إلى رحمة الله اليوم حسين قائد أول ممرض إماراتي .. من أوائل الإماراتيين في مجاله .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته … وطنه لن ينساه .. pic.twitter.com/4HEq0h1OrZ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 24, 2021

المصدر: RT