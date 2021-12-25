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محمد بن راشد ينعى أول ممرض إماراتي: وطنه لن ينساه

مجتمع

محمد بن راشد ينعى أول ممرض إماراتي: وطنه لن ينساه
Reuters
العلم الإماراتي
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نعى محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، أول ممرض إماراتي في البلاد.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "انتقل إلى رحمة الله اليوم (أمس)، حسين قائد..أول ممرض إماراتي .. من أوائل الإماراتيين في مجاله .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته … وطنه لن ينساه".

المصدر: RT

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