مصر.. تطور جديد في قضية دعوى قضائية رفعتها ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها وذلك وسط غياب من الفنان وابنته لجلسة 1 يناير المقبل.

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وقال الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، إن "آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه"، مشيرا إلى أن "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم تقبل ابنته آية بذلك، وقامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وكشف المحامي عن موعد نظر أولى الدعاوى القضائية أمام محكمة جنوب القاهرة يوم 4 ديسمبر 2021، فيما هناك دعوى أخرى يوم 28 ديسمبر، لافتا إلى وجود دعوى ثالثة لم يتسلمها حتى الآن.

وأضاف دفاع الفنان أن سبب إعادة قسمة الميراث هو "خوف الفنان رشوان توفيق من الله عز وجل" واستشهد في حديثه لما أنزله الله في كتابه الكريم: "تلك حدود الله فلا تقربوها".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT