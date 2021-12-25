بسبب "شهامته".. تفاصيل مصرع شاب مصري دفاعا عن صديقته
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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شهدت منطقة الطالبية في محافظة الجيزة، حادثة أليمة، كانت سببها "شهامة" شاب مصري، دافع عن صديقته بعد التحرش بها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.
وفي التفاصيل، كشفت تحريات القوى الأمنية أن المجنى عليه كان يسير مع صديقته في الشارع، فيما قام المتهم بمعاكسها، وعندما تدخل ليدافع عنها تلقى طعنة بسلاح أبيض في منطقة الصدر وسقط قتيلا.
هذا واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وأمرت السلطات بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن المجنى عليه بعد ورود تقرير الصفة التشريحية لكشف سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: "المصري اليوم"
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