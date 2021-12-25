مصر..والدة "طفل الهرم" المختطف تكشف تفاصيل الحادثة والابن يروي لحظات اختطافه

كشفت والدة الطفل المصري، ياسين ممدوح، تفاصيل اختطاف ابنها على طريق القاهرة - الإسكندرية من قبل سائقها، عبر تشكيل عصابي، ومطالبتها بفدية تبلغ 3 ملايين جنيه (نحو 191 ألف دولار).

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وفي تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، قالت الأم إنها كانت بحاجة لسائق بعد انتقالها للسكن في القاهرة بعد وفاة زوجها، وإن السائق الذي عينته بيّن لها أنه "محترم طيب" وقدم لها بطاقة أنه يعمل في "النيابة".

وأضافت: "خطفوا ابني واحنا جايين من اسكندرية، وطلب الخاطفون مني فدية، وخدوا الموبايل مني..كنت ماشية في السايرة بتعتي وقلت للسواق أسرع في ناس بتضايقنا، ما رضاش..وهما كانوا أسرع..وأخدوا الولد من ورا..وواحد جه جنبي رش مادة مخدرة..وحطوا تلفون بالعربية ليتواصلوا معانا".

وأشارت الأم إلى أن السائق طلب منها عدم إبلاغ الشرطة بحجة الاستماع لطلبات الخاطفين بداية، لافتة إلى أن الخاطفين بدأوا بطلب الفدية منها، مع قيام السائق بالتمثيل بأنه يساعدها، وأنها لم تخبر أحدت بسبب الخوف من الخاطفين وتهديداتهم حول أذية ابنها، وبسبب إصرار السائق على ذلك".

وأكملت: "السواق أخد الفلوس مني بشنطة وقلب خليكي بعيد..أخد السيارة مني وراح سلمهم الفلوس ورجع من غير ابني، وقالوا لنا بعد ساعة ونص هنستلم ابني..وبعدها رحنا استلمنا ابني بمكان خطفه".

وبإجراء التحريات، كشف رجال المباحث أن السائق الخاص بوالدة الطفل وراء تدبير الجريمة، حيث استعان بشخصين لتنفيذها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط مبلغ الفدية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، كشف الطفل ياسين ممدوح (6 أعوام) تفاصيل عن اختطافه، قائلا: "خدوني لمكان بعيد وعرفت ماركة السيارة اللي خطفوني فيها ووضعوني في منزل خالي من الأشخاص، واشتروا لي شوكولاتة، وعلى مدار الـ3 أيام لم يحضروا لي مياه للشرب، وكنت بسمعهم وهما بيكلموا والدتي عشان يطلبوا منها فلوس كتير".

وأكمل: "أنا بعد ما سابوني ورجعت لوالدتي مش بعرف أنام، وكل شوية بحلم بالعصابة وهي خاطفاني، وبحلم بكوابيس، وكنت سامع واحد من العصابة بيهدد والدتي إنهم هيقتلوني ويبيعوا أعضائي لو ما جابتش الفدية، وأول ماشوفت والدتي كنت فرحان أوي، وماكنتش متخيل إني أرجع تاني لوالدتي، وكانوا طالبين فلوس كتير أكتر من اللي هما طلبوها من والدتي، والسبب كان السواق اللي كان شغال عندنا، هو كان رئيس التشكيل العصابي".

المصدر: "الوطن" + "اليوم السابع"