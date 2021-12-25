البحث عن شخص ألقى بنفسه من جسر "جابر" في الكويت وإحباط محاولة انتحار آخر

أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلا عن مصدر أمني، بأن السلطات بدأت أمس الجمعة البحث عن شخص ألقى بنفسه من أعلى جسر "جابر"، وأحبطت محاولة انتحار شخص آخر كان برفقته.

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وأوضح المصدر لـ"الأنباء" أن دوريات خفر السواحل والإنقاذ البحري بدأت تمشيط أسفل جسر جابر للبحث عن شخص ألقى بنفسه من أعلى الجسر، فيما تم إحباط محاولة انتحار شخص آخر كان برفقة هذا الشخص الذي اقدم على القفز، لافتا إلى أنه تم التحفظ على من تم إنقاذه.

وأشار المصدر إلى أن بلاغا من قائد دورية الشرطة الثابتة على جسر جابر أفاد بوجود شخصين يحاولان القفز من فوق جسر جابر، وبأنه تم التحفظ على شخص، والآخر ألقى بنفسه من فوق الجسر.

المصدر: "الأنباء" الكويتية