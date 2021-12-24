مصر.. اعترافات صادمة لرجل أعمال متهم في قضية "الآثار الكبرى"

كشف رجل الأعمال المصري حسن راتب خلال التحقيقات بسبب اتهامه في قضية "الآثار الكبرى" عن دخله السنوي من شركاته التي كان يملكها.

وتعقد محكمة شمال العباسية، في 8 يناير 2022، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين، والمعروف بـ"نائب الجن والعفاريت" و21 متهما آخرين، بتهمة بتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".

وقال حسن راتب أحد المتهمين في القضية: "دخلي سنويا تقريبا من شركاتي في حدود 100 مليون جنيه، ولكن يعاد استثمار معظم تلك الأموال في مشروعاتي".

وأضاف في التحقيقات: "أنا أعمل رئيس أمناء جامعة سيناء بفروعها العريش والقناطر شرق، إضافة إلى رئاسة مجلس إدارة عدة شركات".

وتابع "أمتلك فيلا في منيل شيحة وهي على مساحة 10 آلاف متر بنائي و10 آلاف متر حديقة، والتي تطل بأكملها على النيل المقابل لمنطقة المعادي، كما أمتلك دورا كاملا في أحد أبراج شارع عبدالعزيز آل سعود عبارة عن 1000 متر على النيل".

وأردف: "أمتلك في التجمع فيلتين وأيضا أمتلك قصرا بشمال سيناء، بالإضافة إلى فندق في شمال سيناء 250 غرفة، وفندق آخر 160 غرفة في العريش، كما أمتلك مصنع أكياس الأسمنت، ويختا في منيل شيحة، كما أمتلك طائرة خاصة".

ناصر حاتم

المصدر: RT