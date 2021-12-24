مصر.. حسن شاكوش يعلق على تصريحات صابر الرباعي المثيرة للجدل حول صوته الشبيه بالمطربات

أبدى مؤدي المهرجانات في مصر حسن شاكوش سعادة بالغة إزاء وصف المطرب التونسي صابر الرباعي لصوته، بأن طبقاته قريبة من أصوات المطربات.

إقرأ المزيد

وأعاد شاكوش، نشر تصريح صابر الرباعي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق عليه بقوله: "الحمد لله، ده شرف ليا، وكلام حضرتك يا نجم فوق دماغي".

وكان صابر الرباعي، علق على صوت شاكوش، في تصريحات تلفزيونية قائلا: "حسن شاكوش لديه طبقة من الغناء ليست موجودة لدى الكثير من الفنانين الرجال، وهذه الإمكانيات ليست متوفرة في كل الأصوات لدى الفنانين، وقريبة من طبقات الأصوات لدى المطربات".

ورفض الفنان صابر الرباعي فكرة السخرية من غناء مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لأغنية "أتحدى العالم". وأوضح عقب عرض مقطع لشاكوش وهو يغني ضمن فقرة "تضحك تخسر"، أنه لا يوجد ما يستدعي الضحك لرؤية حسن شاكوش يغني له.

المصدر: "الوطن"