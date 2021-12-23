عام 2021 يشهد ارتفاع مؤشرات الزيجات المبرمة والمنحلة في روسيا

أصبح الروس في العام الثاني لوباء الفيروس التاجي، أكثر عرضة للزواج والطلاق في الوقت نفسه.

أفاد بذلك ناطق باسم وزارة العدل الروسية.

وحسب المعلومات الواردة من هيئة "روس ستات" (الإحصاء) الروسية فإن مؤشرات الزيجات المبرمة والمنحلة ارتفعت في روسيا بنحو 20٪.

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في الفترة ما بين من يناير الماضي وسبتمبر الماضي تم تسجيل 721077 زواجا، ما يزيد بنحو 140 ألف زواج عن معدلات الفترة نفسها في العام الماضي.

وقد سجلت في الأشهر التسعة الماضية كذلك 481،176 حالة للطلاق، مقابل 401،339 حالة في الفترة نفسها من يناير إلى سبتمبر عام 2020.

يذكر أن الخبراء في المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام ومصرف "هوم كريديت" أجروا في ديسمبر الجاري استطلاع رأي الروس الذين وصفوا رفاهية أسرهم الاقتصادية على أنها مقبولة. وبالتالي فقد بلغ تقييم رفاهية أسر المشاركين في استطلاع الرأي العام 56.7 نقطة من إجمالي 100 نقطة ممكنة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا