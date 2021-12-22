مصر.. هجوم على الأحزاب العراقية ونوري المالكي بسبب محمد رمضان

علق الناقد الفني المصري طارق الشناوي، على هجوم رئيس الوزراء العراقي الأسبق، وأحد علماء الدين في العراق على الفنان محمد رمضان بعد إحيائه حفلا في العراق.

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وأشار الشناوي خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" إلى أن العراق قام بإلغاء الحفلات، حيث هناك أحزاب دينية عنيفة متطرفة تسيطر على الوضع، منتقدا وصف بعض علماء دين في العراق محمد رمضان بأوصاف لا تليق.

وأضاف أن هناك أحزابا دينية عندما رأت أن العراق وضعه يتحسن بدأت في مهاجمة الفن ومحاولة منعه، مشددا على أن العراق دولة مدنية وليست دينية، متابعا: "المعركة ليست محمد رمضان.. هما عايزينها دولة دينية".

وقال في النهاية: "الموضوع أكبر من محمد رمضان.. في تيارات في العراق ضد الفن".

المصدر: المصري اليوم