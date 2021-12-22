مصر.. محمد رمضان يثير الجدل من جديد في العراق بفيديو عاري الصدر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0lg
أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل من جديد بفيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام" وهو عاري الصدر.
وظهر محمد رمضان خلال الفيديو عاري الصدر وهو يقول: "أهي بغداد مش لابس واقي من الرصاص ولا خايفين من حاجة، ليرد الجمهور عليه قائلا: هلا بيك هلا ورد محمد رمضان على الفيديو، قائلا: كل الحب لجمهوري الأصيل الغالي.. ثقة في الله نجاح".
وتسبب محمد رمضان في أزمة في العراق نتج عنها غضب كبير لدى رجال السياسة والدين نتيجة حفل أقامه الفنان المصري في بغداد.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.