إعلامي وناشط مجتمعي يتحدث عن مبادرته الإنسانية المعنية بكبار السن في الأردن

سلّط برنامج ناس أونلاين الضوء على مبادرة إنسانية أطلقها الناشط المجتمعي والإعلامي الأردني، علي بركات، تعنى بالمسنين ورعايتهم منذ نحو 8 أعوام.

استهل الناشط الأردني، علي بركات، حديثه حول بداية هذه المبادرة لزيارة كبار السن في دور المسنين بعمّان، والتي كانت من باب الصدفة، حين كان يقوم بتوصيل الطعام والهدايا بطلب من والدته للدور، ومع الوقت نما لديه شعور بالانتماء لهؤلاء المسنين، ما جعله يأخذ على عاتقه المواظبة بشكل دوري على زيارتهم.

وحول الفعاليات والخدمات التي يعمل بركات على تقديمها للمسنين، قال إنه يحاول تأمين الطعام والشراب إضافة لإحضار مصفف الشعر للمسنات، وإقامة فعاليات ترفيهية لهم بهدف رسم البسمة على وجوههم.

وأضاف الإعلامي الأردني أن المسنين أصبحوا ينتظرونه لزيارتهم وأصبح صديقا لهم، وهو ما سعى إليه لهدف إنساني بحت بعيدا عن أي مصلحة، وبشكل ذاتي وسيحافظ عليه كما بدأه.

وعن السمات الإنسانية التي لمسها لدى المسنين، تابع علي بأنهم يملكون قلب طفل، ويتمتعون بالبراءة المطلقة حين يتكلمون، ويجب تقدير حالتهم النفسية، كما ذكر أحد المواقف الطريفة مع أحد المسنين خلال الحلقة.

المصدر: RT