بالفيديو.. صحفي تركي يضرب مصورا خلال مقابلة ويثير ردود فعل واسعة

أعلنت منظمات صحفية المهنية في تركيا دعمها المصور أحمد دمير، بعد تعرضه للضرب من قبل الصحفي محرم ساريكايا، بينما كان يحاول ضبط إعدادات الصوت.

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وتعرض مصور وكالة إخلاص للأنباء (İHA)، أحمد دمير، لهذا الحادث، خلال مقابلة كان يجريها ساريكايا عبر قناة "Habertürk" مع عمدة بلدية غازي عنتاب، فاطمة شاهين، يوم الجمعة الماضي في متحف غازي عنتاب بانوراما، حيث أكمل شاهين حديثه وكأن شيئا لم يحدث، ومن ثم قام بكتابة ملاحظة على ورقة وهو يتادي على أحد الأشخاص للقدوم إليه، فيما يظهر عليه الغضب، في حين أن الاعتداء لم يظهر على الشاشة ولكن تم توثيقه من خلال هاتف محمول

Burada tokattan sonra olanlar var. Saldırıdan sonraki tavırları da garip. Hiç bir şey yokmuş gibi konuşmaya devam etmeleri de tuhaf. pic.twitter.com/UhWlykmUd3 — Serhat Uçak (@serhatucak) December 19, 2021

من جهتها، أصدرت جمعية المراسلين الدبلوماسيين، وجمعية المراسلين الاقتصاديين، وجمعية المراسلين البرلمانيين، وجمعية المراسلين الفوتوغرافيين في تركيا، وجمعية مصوري الأخبار في تركيا بيانا مشترك ضد محرم ساريكايا، قالت فيه: "ندين بشدة تصرف محرم ساريكايا ضد زميله الصحفي، والذي لا يتناسب مع الضمير والأخلاق والكرامة الإنسانية، وحتى اليوم، لا نعترف بمحرم ساريكايا باعتباره زميلنا و"صحفيا" أثناء الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل أمام الكاميرات، صفع المصور خلف الكاميرا جعل قلوبنا تتألم مثل أي شخص آخر..نرفض بشدة جميع أشكال العنف ونتمنى لزميلنا الذي تعرض للعنف التعافي، ونعلن للجمهور أننا سنتابع الحدث حتى النهاية".

من جانيها قالت جمعية الصحفيين: "ندين العنف الذي قام به الصحفي محرم ساريكايا ضد المصور أحمد دمير خلال البث المباشر في غازي عنتاب، وحول هذا السلوك غير المقبول، سيتخذ ​​المجلس الفخري لنقابة الصحفيين ما يلزم".

كما أعلن اتحاد الصحفيين في تركيا (TGS) أنه سيقدم جميع أنواع الدعم القانوني لدمير.

من جانبه، علق أحمد دمير على هذا الحادث خلال حديث مع صحيفة الجمهورية، وأوضح قائلا: "كنت أقوم بدوري كمصور..أراد محرم بك استخدام هاتفه الخاص، وأردت إعطاءه هاتفي، لكنه رفض، وبالرغم من أنه لم يكن من واجبي، فقد اهتممت بالموقف وأعطيت هاتفي لإجراء الاتصال ثم قام بهذا الفعل...كان من الصعب جدا بالنسبة لي ألا أكون قادرا على فعل أي شيء والضيفة لم تفعل شيئا"، لافتا إلى أنه قبل اعتذار ساريكايا بضغط من مديره، قال دمير إنه تحدث إلى محاميه و أنه كان سيرفع دعوى قضائية ضد ساريكايا.

في حين كتبت فاطمة شاهين، ضيفة ساريكايا، في "تويتر": "رد فعل محرم ساريكايا خلال البث المباشر لقناة "Habertürk" كان خاطئا للغاية..بعد كل شيء، اعتذر محرم ساريكايا لصديقنا أحمد دمير، كما كتب في رسالته".

وفي بيان لها، قالت قناة "Habertürk": "نظرا للسلوك غير المقبول وغير المبرر لمراسل أنقرة محرم ساريكايا في البث المباشر لقناة "هابرتورك"، مع عمدة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين، ضد أحمد دمير فإننا نعتذر بصدق للجمهور بأسره".

هذا واعتذر ساريكايا ببيان له في تويتر، حيث قال: "خلال البث المباشر الذي أجريناه مع رئيسة بلدية مدينة غازي عنتاب فاطمة شاهين، فقدت السيطرة للحظة بسبب المشاكل التقنية التي تكررت ، وتصرفت بسلوك غير لائق بالنسبة لي والمؤسسة التي أمثلها، وبمجرد انتهاء البث، اعتذرت بشكل منفصل للسيد أحمد دمير، والسيد أورهان أكين، المدير الإقليمي، الذي كان هناك في ذلك الوقت..لقد تحدثت معهم بشكل فردي عبر الهاتف بعد حوالي ساعة، وأوضحت أن ما فعلته كان خطأً وكررت اعتذاري لكليهما..أعتذر الآن للجمهور".

المصدر: "زمان"