ابنة فريد شوقي تكشف عن خضوعها لعملية تجميل بسبب مرض ورثته عن والدها

كشفت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، عن خضوعها لأول عملية تجميل لإزالة المنطقة الدهنية تحت العين، المعروفة بـ"قبة العين"، والتي ورثتها عن والدها الفنان الراحل فريد شوقي.

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وقالت رانيا فريد شوقي في أولى حلقات برنامج "مع وفاء": "عملت بوتوكس، ومعملتش فيلر لأن وجهي مش محتاج فيلر".

يذكر أنه في سبتمبر 2021، قالت الفنانة رانيا فريد شوقي خلال حضورها حفل توزيع جوائز الدير جيست في الدورة الـ18، إنها لم تخضع لأية عمليات تجميل، فهي لا ترفضها نهائيا، وإنما تراها ضرورة يمكن أن تلجأ لها مع تقدم العمر إذا احتاجت لذلك، موضحة أن المهم بالنسبة لها هو الجمهور، وبعد مرور أشهر قليلة على تلك التصريحات، قررت الفنانة أن تخضع لأول عملية تجميل في حياتها.

وتحدثت رانيا فريد شوقي في برنامج "مع وفاء" عن ذهابها إلى طبيب نفسي لتتحدث إليه بعد فترة انفصالها، عن الدكتور عاطف عوض مصمم الرقصات وعميد معهد الباليه في أكاديمية الفنون، وأبو بناتها، قائلة إنها مرت بفترة عصيبة، وذهبت للطبيب لتتحدث معه عن كيفية احتواء الفتيات بعد الانفصال، والطريقة المثلى للتعامل معهن في تلك الفترة.

وأكدت شوقي أنها لم تعان من الاكتئاب، وإنما كانت ترضى دوما بنصيبها، "مجاليش اكتئاب، لأن كل ما بحس إنه هيجيلي بفوق نفسي إنتي ازاي بتتبطري على نِعم ربنا، وابتديت أخلي شيطاني ميغلبنيش، دايما بركز مع الحاجة اللي فلتت مني عشان، أبقى أحسن في اللي بعده".

المصدر: هن