بعد خضوعها لجراحة استئصال "ورم في الصدر".. سمية الألفي تخرج من المستشفى

خرجت الفنانة المصرية سمية الألفي من المستشفى، بعد خضوعها لعملية استئصال ورم بمنطقة الصدر، داخل مستشفى خاص بمنطقة المهندسين بالقاهرة.

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وكشف محمد الألفي، شقيق الفنانة سمية الألفي، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد استئصال ورم بالثدي، مؤكدا أن حالتها الصحية تحسنت.

يذكر أن الألفي، كانت قد دخلت إلى المستشفى، في منطقة المهندسين، منذ أيام حيث خضعت لجراحة استئصال ورم خبيث في منطقة الصدر وتحت الإبط في الغدد الليمفاوية

وكان من المقرر أن تمكث سمية عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناء على تعليمات الأطباء، حيث رافقها نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من الأقارب.

وجاء قرار العملية الجراحية بعدما شعرت الألفي بتعب شديد فى الصدر منذ عدة شهور، وأجرت بعض الفحوصات التى حتمت ضرورة خضوعها لعملية للاستصال ورم فى منطقة الصدر.

المصدر: الجمهورية أونلاين