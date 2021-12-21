رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع عودة "الأميرة مريم" إلى جامعتها

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو لاستقبال أساتذة وطلاب معهد الفنون الجميلة بجامعة الفلوجة العراقية، زميلتهم مريم الركابي، بعد حادثتها التي شغلت الرأي العام.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفتاة العراقية مريم الركابي، لدى عودتها إلى معهد الفنون، بعد أن أقدم شاب على حرق وجهها بمادة أسيدية لرفضها الزواج منه، وأصبحت تلقب باسم "الأميرة مريم"، حيث رحب بها زملاؤها وأساتذتها بحرارة، وسط هتافات وأغان وتصفيق.

مريم مريمتي وعيني مرياما⁰والقلب مجروح⁰بدو مرهم يا ويلي بدو مريمة..

هكذا كان لقاء "الأميرة مريم" بزميلاتها في معهد الفنون الجميلة.. pic.twitter.com/9zfojfnSS8 — محمد السلطان - Mohammed Sultan (@Mohamed_Alsultn) December 19, 2021

الاميرة "مريم الركابي" تعاود دوامها في معهد الفنون الجميلة وسط ترحيبٍ من زملائها وأساتذتها.#الخوة_النظيفةpic.twitter.com/UZ9YGtnnVD — الخوة النظيفة (@Brothersirq) December 19, 2021

A very beautiful news that the young Iraqi woman Maryam will perform facial surgery and restore it and will return more beautiful than she was 🙏🏻❤️#انقذوا_الاميرة_مريمpic.twitter.com/1w9bC1p0PB — Faiyas90 (@faiyas90) December 20, 2021

المصدر: RT