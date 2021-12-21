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رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع عودة "الأميرة مريم" إلى جامعتها

مجتمع

رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع عودة
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو لاستقبال أساتذة وطلاب معهد الفنون الجميلة بجامعة الفلوجة العراقية، زميلتهم مريم الركابي، بعد حادثتها التي شغلت الرأي العام.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفتاة العراقية مريم الركابي، لدى عودتها إلى معهد الفنون، بعد أن أقدم شاب على حرق وجهها بمادة أسيدية لرفضها الزواج منه، وأصبحت تلقب باسم "الأميرة مريم"، حيث رحب بها زملاؤها وأساتذتها بحرارة، وسط هتافات وأغان وتصفيق.

المصدر: RT

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