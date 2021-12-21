أمير سعودي يتكفل بسداد ديون الطرف الآخر في "حادث الشمري" (فيديو + صور)
انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو للأمير السعودي عبد العزيز، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز، وما قدمه ليوسف العنزي، المصاب نتيجة حادث مع "يوتيوبر" شهير.
وتعرض يوسف العنزي لإصابة نتج عنها تفتت في عظم اليد اليسرى وإصابة في كلا القدمين، وكسر في الحوض وتفتت في العظم. ونقل للبرج الشمالي الطبي في عرعر، وتتلقى زوجته وابنتيه الرعاية في المستشفى نظراً لتعرضهم لبعض الكسور.
وكان قد تبين من صور سيارة يوسف العنزي، والتي اصطدمت وجهاً لوجه بمركبة الراحل محمد الشمري، قرب محافظة رفحاء عند الكيلو 70، أنها من نوع جيب لاندكروزر" وتعرضت للتلف بالكامل مثل سيارة الراحل "الشمري" بسبب قوة الاصطدام في الحادث المروع
ويأتي ذلك بعد أن تكلف الأمير عبد العزيز بمبلغ 2 مليون ريال لسداد دين عن مشهور سناب شات محمد الشمري، بالإضافة إلى تقديمه مساعدة مالية لأسرة الراحل حيث منحهم مبلغ نصف مليون ريال.
شقيق الطرف الثاني في حادث #محمد_الشمري: شكرا للأمير "عبدالعزيز بن فهد" على وقوفه إلى جانبنا بعد الحادث الأليم @fayez_malki#وفاة_محمد_الشمري#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/29j509FIKO— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 20, 2021
وفي مداخلته الهاتفية، أوضح شقيق يوسف العنزي قائلا: "أحب أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد صاحب الايادي البيضاء طبعا وغير المستغرب منه وقفته هذا اليوم مع عائلة يوسف ومساعدتهم بسيارة ومبلغ 300 ألف والله يجزاه خير الجزاء ان شاء الله."
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر، مشيدين بتصرف الأمير "النبيل".
جعل عمرك يابو تركي طويل— حامد الضبعان hamed aldaban (@Hamed_aldaban) December 20, 2021
من بقى ما جبرت بخاطره ؟
انت عند العرب كنّك سهيل
وكنّك النيل وسط القاهره
يستعزّ بعطاياك الذليل
وتستريح العيون الساهره
تِكْرِم الطفل والشيخ الجليل
واليتامى وارامل صابره
والله ان الذي مثلك قليل
تفعل الخير لاجل الآخره
#عبدالعزيز_بن_فهد#يوسف_العنزيpic.twitter.com/7x7KKbu8wn
الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد يسدد ديون محمد الشمري رحمه الله ٢ مليون ريال.— فهد المساعد (@fahadAlmosaad) December 20, 2021
ولم ينسى الطرف الآخر في الحادث يوسف العنزي سدد عنه ٣٠٠ ألف وعوضه بجيب نيسان.
مواساة تجسّد أسمى معاني التكافل الإجتماعي. جزاه الله خير..
ورحم من توفى وشفى المصابين. pic.twitter.com/oS7vB3lmgx
#عبدالعزيز_بن_فهد— فايز المالكي (@fayez_malki) December 20, 2021
يامر. بجيب
نيسان ل #يوسف_العنزي وتسديد دينه ٣٠٠ الف
بعد الحادث الاليم له ولعائلة pic.twitter.com/rIbm8XJ8qa
المصدر: RT
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