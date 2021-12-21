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أمير سعودي يتكفل بسداد ديون الطرف الآخر في "حادث الشمري" (فيديو + صور)

مجتمع

أمير سعودي يتكفل بسداد ديون الطرف الآخر في
الأمير عبد العزيز بن فهد
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انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو للأمير السعودي عبد العزيز، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز، وما قدمه ليوسف العنزي، المصاب نتيجة حادث مع "يوتيوبر" شهير.

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وتعرض يوسف العنزي لإصابة نتج عنها تفتت في عظم اليد اليسرى وإصابة في كلا القدمين، وكسر في الحوض وتفتت في العظم. ونقل للبرج الشمالي الطبي في عرعر، وتتلقى زوجته وابنتيه الرعاية في المستشفى نظراً لتعرضهم لبعض الكسور.

وكان قد تبين من صور سيارة يوسف العنزي، والتي اصطدمت وجهاً لوجه بمركبة الراحل محمد الشمري، قرب محافظة رفحاء عند الكيلو 70، أنها من نوع جيب لاندكروزر" وتعرضت للتلف بالكامل مثل سيارة الراحل "الشمري" بسبب قوة الاصطدام في الحادث المروع

ويأتي ذلك بعد أن تكلف الأمير عبد العزيز بمبلغ 2 مليون ريال لسداد دين عن مشهور سناب شات محمد الشمري، بالإضافة إلى تقديمه مساعدة مالية لأسرة الراحل حيث منحهم مبلغ نصف مليون ريال.

وفي مداخلته الهاتفية، أوضح شقيق يوسف العنزي قائلا: "أحب أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد صاحب الايادي البيضاء طبعا وغير المستغرب منه وقفته هذا اليوم مع عائلة يوسف ومساعدتهم بسيارة ومبلغ 300 ألف والله يجزاه خير الجزاء ان شاء الله."

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر، مشيدين بتصرف الأمير "النبيل".

المصدر: RT

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