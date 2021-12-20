قواعد جديدة لإقامة المهاجرين الأجانب في روسيا يسري مفعولها اعتبارا من 29 ديسمبر

سيتم تقليص فترة الإقامة المؤقتة في روسيا للمهاجرين الذين لا يوافقون على عدد من الإجراءات الإدارية والصحية.

أما المهاجرون الذين يتهربون من أخذ البصمات والتصوير والفحص الطبي الإلزامي فيتم تقصير إقامتهم في روسيا.

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وإذا رفض المهاجرون أخذ البصمات أو الفحص الطبي الإلزامي، فيمكن تقصير إقامتهم في روسيا أيضا.

سيتم تقليل فترة الإقامة المؤقتة للمهاجرين في روسيا إذا رفضوا الخضوع لأخذ البصمات والتصوير والفحص الطبي وكذلك إذا اكتشفت لدى المهاجر أثناء الفحص الطبي أمراض معدية خطيرة أو فيروس نقص المناعة أو علامات تعاطيه المخدرات.

وقد وضعت تلك القواعد من قبل وزارة الداخلية الروسية، ونُشرت الاثنين، 20 ديسمبر، على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

وقد يكون حظر دخول روسيا أو إلغاء التصريح بالعمل في روسيا وكذلك انتهاء فترة التعليم في روسيا، حسب البوابة، سببا آخر لتقليص فترة الإقامة المؤقتة للأجنبي،.

وإذا تم إثبات واحدة من هذه الحقائق على الأقل، يتم، حسب البوابة، اتخاذ قرار بتقليل فترة الإقامة المؤقتة في غضون ثلاثة أيام.

يذكر أن أخذ بصمات الأصابع والتصوير والفحص الطبي تعتبر أمرا إلزاميا للمهاجرين في روسيا اعتبارا من 29 ديسمبر 2021.

المصدر: روسيسكايا غازيتا