نهلة سلامة ترد على أزمة فستانها الجريء وتستحضر "شادية"

ردت الفنانة نهلة سلامة على الانتقادات التي وجهت لها بعد إطلالتها في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

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وقالت نهلة سلامة: "الفستان ده شايفاه مش أوي يعني.. الفنانة شادية كانت بتلبس نفس الاستايل ده في الستينيات، ومكنش حد بيقول حاجة".

وأثارت نهلة سلامة الجدل خلال حضورها بعد فترة غياب كبيرة حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 ، وظهرت وهي ترتدي فستانا ذهبي اللون.

يذكر أن آخر أعمال نهلة سلامة السينمائية كان فيلم نقاوة، والذي قامت ببطولته بجانب حسن الأسمر وجليلة محمود وميمى جمال.

المصدر: صدى البلد