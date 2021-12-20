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إطلالة "نسائية" لعارض أزياء سعودي تثير جدلا واسعا (فيديو +صور)

مجتمع

إطلالة
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أثار زياد المسفر، مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، عارض الأزياء السعودي، جدلا واسعا، بعد ظهوره بملابس "نسائية" (كما اعتبرها البعض)، خلال حضوره "مدل بيست" ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعارض الأزياء زياد المسفر ظهر فيها يرتدي ملابس باللون البنفسجي ويربط شعره بطريقة غريبة، وبإطلالات عديدة أخرى بثياب رأى العديد أنها "نسائية".

واستغرب العديد من الرواد هذه الإطلالة وانتقدوا المسفر مطالبين بمحاسبته، بينما رأى البعض الآخر أن له الحرية بظهوره كما يشاء.

المصدر: RT

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