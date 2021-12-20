إطلالة "نسائية" لعارض أزياء سعودي تثير جدلا واسعا (فيديو +صور)
أثار زياد المسفر، مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، عارض الأزياء السعودي، جدلا واسعا، بعد ظهوره بملابس "نسائية" (كما اعتبرها البعض)، خلال حضوره "مدل بيست" ضمن فعاليات موسم الرياض.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعارض الأزياء زياد المسفر ظهر فيها يرتدي ملابس باللون البنفسجي ويربط شعره بطريقة غريبة، وبإطلالات عديدة أخرى بثياب رأى العديد أنها "نسائية".
واستغرب العديد من الرواد هذه الإطلالة وانتقدوا المسفر مطالبين بمحاسبته، بينما رأى البعض الآخر أن له الحرية بظهوره كما يشاء.
#يجب_محاسبه_زياد_المسفر— 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) December 19, 2021
This is why it is trending pic.twitter.com/oG8HRjcfIT
إذا لم يحاسب ولم يتم تطبيق الشرع عليه وعلى غيره من العاهات سنرى كثير من صغار السن والمراهقين من يقلده #يجب_محاسبه_زياد_المسفرpic.twitter.com/0QysXV2EVi— بنت عتيبه (@Hjazeyah) December 18, 2021
#يجب_محاسبه_زياد_المسفر. وش سوالكم زياد المسفر ياخي انتم فاضين حاله حال نفسه ما عندكم سالفه— ŋ9ð (@lN9OI) December 20, 2021
المصدر: RT
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