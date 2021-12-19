فاشينستا كويتية على الأكتاف في الرياض (صورة)

نشرت الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن صورة عبر حسابها على "إنستغرام" خلال تواجدها في حفل "مدل بيست" ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية.

وظهرت المؤمن في الصورة وهي مرفوعة على كتفي أحد الأشخاص، وكتبت معلقة على الصورة: "يا الرياض.. كيف حالك".

وأثارت هذه الصورة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث هاجمها عدد من مرتادي تلك المواقع ووصفوا ما أقدمت عليه بـ"الجرأة".

من جهة أخرى، أكد البعض أن الشاب هو شقيقها علي وأن تصرفها عفوي وتعبر عن سعادتها على طريقتها الخاصة.

المصدر: RT + "إنستغرام"