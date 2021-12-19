"بغداد مدنية".. عراقيون يطلقون حملة مناهضة لاحتجاجات اعترضت على الحفلات الغنائية

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حملة مناهضة للاحتجاجات التي اعترضت على الحفلات الغنائية التي شهدتها بغداد مؤخرا.

وغرد النشطاء بوسم "بغداد مدنية" في محاولة منهم لمواجهة دعوات إلغاء الحفلات الغنائية التي روج لها نشطاء ينتمون ويوالون أحزابا إسلامية وجماعات مسلحة.

وكتبت مقدمة البرامج العراقية زينب ربيع على حسابها في تويتر: "الخيّرون خلال 24 ساعة فقط استطاعوا إنهاء عقود والتزامات فنية مع منظمي ومتعهدي حفلات غنائية، أتمنى أن يُستغل تأثير الخيرين القوي بمنع ماهو أكثر حرمة بالضغط لإنهاء عقود السرقات والفساد التي يتم خلالها أكل مال اليتيم والأرملة ومرضى السرطان والمسنين والشباب العاطلين. #بغداد_مدنية".

الخيّرون خلال ٢٤ ساعة فقط استطاعوا انهاء عقود والتزامات فنية مع منظمي ومتعهدي حفلات غنائية، أتمنى أن يُستغل تأثير “الخيرين” القوي بمنع ماهو أكثر حرمة بالضغط لانهاء عقود السرقات والفساد التي يتم خلالها أكل مال اليتيم والأرملة ومرضى السرطان والمسنين والشباب العاطلين.#بغداد_مدنية — زينب ربيع (@RabeeZainab) December 18, 2021

وغرد نشطاء وحسابات على تويتر بذات الوسم، وتحدثوا عن ضرورة أن تبقى بغداد مدنية وإبعاد المتطرفين عنها.

وتأتي هذه الحملة بعد مطالبات بإلغاء الحفلات الغنائية في بغداد، بعدما أحدث حفل الفنان المصري محمد رمضان جدلا كبيرا دفع رجال دين وسياسيين عراقيين إلى مهاجمته.

ماحصل هو الف خطوة نحو الهاوية و انهاء حكم هاي الشلة الي معتبرة العراق مال ابوهم#بغداد_مدنيهpic.twitter.com/l36tNUZl1F — OC TUBER (@oc_tuber) December 18, 2021

#بغداد_مدنية 🇮🇶 | مشاهد من مهرجان "بغداد دار السلام" اليوم. pic.twitter.com/TNsgJnrGxU — مشاريع العراق - Iraq projects (@IraqProjects) December 18, 2021

المصدر: RT