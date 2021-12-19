الدبيبة يقدم واجب العزاء بأطفال الطويبية ويشدد على "محاسبة المجرمين الذين أوصلونا إلى هنا" (فيديو)

قدم رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، واجب العزاء لأهالي الأطفال الضحايا الذين قضوا جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، بمنطقة الطويبية.

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وظهر عبد الحميد الدبيبة في مقطع فيديو وهو يقدم واجب العزاء، متمنيا الشفاء للمصابين.

وشدد الدبيبة على ضرورة "محاسبة المجرمين الذين أوصلونا إلى هذه النقطة..الذين أوصلونا إلى أن أطفالنا يلعبوا بأدوات القتل والدمار".

وقتل في وقت سابق، 8 أطفال بمنطقة الطويبية غرب العاصمة الليبية طرابلس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، كما أصيب آخرون حالاتهم خطيرة ومتوسطة.

وقالت صفحة وفيات بنغازي إن الأطفال جميعهم من عائلة واحدة، وهم أحفاد شخص يدعى التومي الحامدي الورشفاني.

المصدر: RT +"بوابة الوسط"