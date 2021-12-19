بعد روسيا وإسرائيل.. ملياردير يحصل على جنسية دولة ثالثة بعد إثباته أنه سليل طائفة اليهود السفارديم  

قال موقع Publico، إن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش حصل على الجنسية البرتغالية، بموجب قانون الجنسية، بعد أن أكد للسلطات هناك أنه سليل طائفة اليهود السفارديم.

وأشار الموقع، إلى أن أبراموفيتش يحمل كذلك الجنسيتين الروسية والإسرائيلية.

وقال مصدر مقرب من أبراموفيتش، إن المذكور يقوم بأنشطة خيرية "لتخليد التراث اليهودي في العديد من البلدان، بما في ذلك البرتغال وليتوانيا، حيث له أيضا جذور عائلية".

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وأضاف المصدر: "أصبح السيد أبراموفيتش مواطنا برتغاليا في بداية هذا العام بفضل قانون العودة البرتغالي، الذي يسمح لأحفاد اليهود السفارديم (الذين هاجروا من إسبانيا والبرتغال) واليهود المتحولين (الذين تم إجبارهم على اعتناق المسيحية) بالحصول على الجنسية البرتغالية".

ووفقا له، درس رومان أبراموفيتش تاريخ عائلته، واكتشف أن جزءا منها جاء من البرتغال إلى هامبورغ بعد نفيهم من هناك.

تقدر مجلة "فوربس" ثروة أبراموفيتش، بـ 14.5 مليار دولار (المرتبة 12 في قائمة أغنى 200 رجل أعمال في روسيا). كما أنه يحتل المرتبة 145 في قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم.

المصدر: كوميرسانت