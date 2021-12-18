مصر.. شاب يخطف خطيبته بالاتفاق معها ويساوم أهلها على دفع فديتها

ادعت فتاة مصرية خطفها بالاشتراك مع خطيبها في القاهرة لمساومة أهلها على دفع فدية مالية لخطيبها الخاطف، الذي يعاني ضائقة مالية تحول دون إتمام زواجهما.

وأفادت صحيفة "الشروق" بأن شقيق الفتاة صرح بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص أخبره بأنه اختطف أخته وساومه على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.

وذكرت الصحيفة أن التحريات كشفت أن خطيب الفتاة وشقيقه الذين يقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج وراء الخطف، وتم ضبطهما.

ووبمواجهة المتهمين اعترفا بالجريمة، حيث قرر الخطيب الإقدام على هذه الفعلة لكونه يمر بضائقة مادية ويطمح لإتمام زواجه، فاتفق مع خطيبته تمثيل خطفها ومساومة أهلها على دفع فديتها مستعينا بشقيقه المتهم الثاني في القضية.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية