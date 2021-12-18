مدعية ثالثة تتهم نجم "الجنس والمدينة" بالاعتداء الجنسي عليها

اتهمت مدعية ثالثة كريس نوث بطل المسلسل الشهير "الجنس والمدينة" بالاعتداء الجنسي عليها، بعد يوم من ادعاء امرأتين أخريين عليه.

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وجاء في تقرير نشرته صحيفة The Daily Beast أن موظفة فنية تبلغ 35 عاما من عمرها وقدمت نفسها باسم مستعار أفا ادعت أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل الممثل عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاما.

فيما أكدت الصحيفة أن نوث (67 عاما) ينفي هذه الادعاءات ويقول إنه حتى لا يعرف من هذه المرأة.

وحدثت القضية عندما كانت تعمل مضيفة ومغنية صالة في مطعم "دامارينو" وسط مانهاتن في عام 2010.

وادعت آفا أن نوس كان مخمورا في كل مرة وهو يرتاد المطعم، وفي إحدى الليالي أخبر رئيسها أنه يريد الغناء معها. في تلك الليلة دخل نوث غرفتها وقبلها وبدأت في دفع جسدها على المكتب. وقالت أفا إنها أقنعته "بمقابلته في مكان ما" لإيقافه. وفي اليوم التالي اتصلت الفتاة بوالديها وأخبرتها بما حدث.

ويوم الخميس الماضي اتهم نوث باعتداءات جنسية في حق سيدتين أخريين خلال عامي 2005، و2014.

وادعت سيدة اختارت أن تتحدث باسم مستعار، وهو زوي، أنها قابلت نوث في عام 2005 عندما كانت تبلغ من العمر 22 عاما فقط، وتعمل كمتدربة بإحدى شركات الإنتاج رفيعة المستوى، وأشارت زوي إلى أن نوث طلب رقم هاتفها، وكان يرسل لها رسائل صوتية باستمرار ليدعوها إلى العشاء.

وأوضحت زوي أنها قبلت الدعوة في النهاية، وذهبت لمقابلة نوث في شقته بمبنى "ويست هوليوود"، ولكنها فوجئت بأنه اغتصبها، حتى أنها اضطرت إلى الذهاب إلى مستشفى "سيدارز" مباشرة لإجراء خياطة لجرحها، هذا بحسب ما ذكر في موقع "فانيتي فير".

واتهمته سيدة أخرى بالاعتداء عليها، اختارت أن يكون اسمها المستعار هو لي لي، وقالت إنها قابلت نوث عندما كانت تبلغ من العمر 25 عاما، وكانت تعمل بإحدى الملاهي الليلية في عام 2015، مشيرة إلى أنها كانت تعلم أنه رجل متزوج، ولكنها في نفس الوقت شعرت بالإطراء لأن نجما كبيرا كان يغازلها.

وقالت لي لي، لموقع "هوليوود ريبورتر" إن نوث دعاها إلى العشاء في إحدى المطاعم الكبرى، وعندما ذهبت إلى هناك، وجدت أن المطعم قد تم إغلاقه، فدعاها نوث لتناول العشاء في شقته القريبة من المطعم، وعندما ذهبا إلى هناك، قام بالاعتداء عليها جنسيا.

المصدر: وسائل إعلام