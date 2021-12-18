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وفاة فنان تونسي قدير بعد معاناة مع المرض (صورة)

مجتمع

وفاة فنان تونسي قدير بعد معاناة مع المرض (صورة)
Reuters
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توفي اليوم السبت الممثل والسينمائي التونسي توفيق البحري عن عمر يناهز الـ69 عاما بعد صراع مع المرض.

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وتوفيق البحري هو مسرحي وتلفزيوني وسينمائي وهو من أوائل الفنانين التونسيين الذين دخلوا عوالم الفن منذ 1969، أي أكثر من 45 عاما من العمل الدؤوب مع عمالقة المسرح والسينما التونسيين وغيرهم.

وكانت البداية في دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة، حيث بلغ حب الفن بأهله أن منحوه ليلهم ونهارهم، وكان ضمن من أسسوا فرقة المغرب العربي للمسرح، التي قدمت العديد من المسرحيات، كـ "الكريطة"، و "القافزون" وغيرهما. ثم دخل عالم الاحتراف مع فرقة تونس وسواها، ومثل في العديد من الأفلام والمسلسلات التي لاقت استحسانا كبيرا، ومنها مسلسل "شوفلي حل".

وفاة فنان تونسي قدير بعد معاناة مع المرض (صورة)

المصدر: نسمة

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