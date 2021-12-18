مصر.. العثور على "فتاة بنها" المختفية جثة ملقاة على الطريق بحبل على رقبتها

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من العثور على "فتاة بنها" المختفية، جثة هامدة مع وجود حبل حول رقبتها وعدم وجود إصابات واضحه بالجثمان.

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وفي التفاصيل، عثر الأمن المصري على جثة فتاة تدعى هايدي من قرية "كفر عامر رضوان"، بمركز كفر شكر، ملقاة على الطريق الحر "بنها شبرا" في نطاق مركز بنها، حيث كشفت المعاينة وجود حبل حول رقبة الفتاة وعدم وجود إصابات واضحه بالجثمان، وجرى نقلها للمستشفى، بينما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ باختفاء فتاة تدعى هايدي من قرية كفر عامر رضوان، عقب خروجها للعمل بإحدى العيادات ببنها.

هذا وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض هذه الواقعة الأليمة.

المصدر: "مصراوي"