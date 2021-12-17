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مصر.. شجار عبر "فيسبوك" ينتهي بقتل شاب في محافظة البحيرة

مجتمع

مصر.. شجار عبر
Reuters
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قتل شاب في مصر على يد جاره بطعنة بأداة حادة في الرقبة على خلفية مشادّات كتابية بينهما عبر "فيسبوك"، تطورت إلى مواجهة في الشارع بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور في البحيرة.

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وعثرت الشرطة على جثة شاب يبلغ من العمر 24 عاما، تبين أن مناوشات كلامية حدثت بينه وبين جاره على مواقع التواصل الاجتماعي تطورت إلى مشاجرة في الشارع مما أدى إلى قيام الجاني بطعن المجني عليه بزجاجة في الرقبة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

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