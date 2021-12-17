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تداول فيديو لفتاة تركية وهي تقفز تحت مترو محاولة الانتحار لكنها تخرج سليمة

مجتمع

تداول فيديو لفتاة تركية وهي تقفز تحت مترو محاولة الانتحار لكنها تخرج سليمة
Reuters
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تداول رواد التواصل الاجتماعي في تركيا فيديو سجلته كاميرات محطة مترو منطقة شيشلي في إسطنبول، يظهر فتاة ترمي نفسها أمام القطار في محاولة للانتحار، وتنجو بأعجوبة.

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وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن الفتاة التي حاولت الانتحار من خلال القفز أمام القطار في محطة المترو بمنطقة شيشلي أنها خرجت من تحت القضبان مشيا على الأقدام بعد أن تجاوزت أطنانا من العربات ونجت من الموت بأعجوبة.

وأضافت: أن الفرق الطبية نقلت الفتاة إلى المشفى بعد الحادثة لتلقي العلاح كإجراء احترازي من قبل الفرق الطبية بعد إصابتها بخدوش طفيفة وتم تسليمها إلى والدها بعد التأكد من أن حالتها جيدة، كما تبين أن الفتاة تعاني من مشاكل نفسية.

المصدر: وسائل إعلام تركية+ تويتر

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