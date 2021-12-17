مصر.. قرار عاجل ضد يوتيوبر مشهور تحرش جنسيا بفتاة

قال المحامي المصري أشرف فرحات، إن نيابة البساتين أحالت اليوتيوبر أحمد حسن إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالتحرش الجنسي بموكلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضاف فرحات أن الدعوى قيدت برقم 65 اقتصادي وأحيلت لنيابة الشؤون المالية لتحديد جلسة محاكمة.

وكانت المجني عليها تدعى "سما" اتهمت اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيا، قائلة إنه نشر إعلانا يطلب فتاة موديل لفيلم قصير، ثم طلب منها صورا وعندما أرسلتها رد عليها "انتي جسمك حلو".

وأضافت الفتاة في فيديو نشرته أن "حسن" طلب منها صورا بملابس المنزل قائلا: "أنتي جسمك أبيض من حياتي".

المصدر: مصراوي