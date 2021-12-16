صحيفة: الكويت على رأس الدول التي تنتشر بها السمنة بنسبة 37.4 في المئة

أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) fأن الكويت على رأس الدول التي تنتشر بها السمنة بنسبة 37.4 في المئة.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن التقرير أشار إلى أن السمنة تمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في المنطقة العربية، ولا سيما في البلدان العربية الغنية.

وبين أنه في عام 2020، بلغت النسبة لدى البالغين 28.8 في المئة، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 13.1 في المئة.

وتنتشر السمنة بنسب أعلى في الدول الأغنى، وفي مقدمتها دول الخليج.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية