أصبح مشهورا بسببي.. "دكتور فود" يرد على بائع الكعك

أكد الناشط اللبناني جورج ديب صاحب صفحة "دكتور فود" في "إنستغرام" أنه لم يخطئ في حق بائع الكعك الطرابلسي، بعد الحملات التي اتهمته بالتنمر وإهانة البائع البسيط.

وجورج ديب تحدث للإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين وعبر عن دهشته لحملة الهجوم عليه معتبرا أنها مبرمجة للنيل منه وأنه خدم بائع الكعك خدمة عمره.

وقال: "يروح يشكر ربه في يوم وليلة قام وجد نفسه كل الناس تعرفه بسببي".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة إلكترونية #قاطعوا_دكتور_فود لدعم بائع الكعك الحاج هيثم ودعوة المارة في الشارع لشراء الكعك منه، كما انتقد نشطاء آخرون تصرف جورج مع الرجل البسيط.