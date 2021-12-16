مصر.. طبيب نفسي يكشف أسباب قص المرأة لشعرها بعد أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب

كشف استشاري الطب النفسي عمرو يسري، عن أسباب قد تقف وراء عملية قص الشعر بشكل مفاجئ، كما فعلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بقص شعرها بعد انفصالها عن المطرب حسام حبيب.

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وقال يسري خلال حواره إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "CBC": "بعيدا عن الفنانة شيرين، هناك الكثير من المبدعين لديهم شكل مختلف من حدية الشخصية، حيث يفرحون فجأة فيبدعون بشكل كبير أو العكس".

وأضاف أن "قص الشعر يمكن أن تكون له أسباب عديدة سواء اكتئاب أو نيولوك خاصة وأن الانفعال الحاد مرتبط بالإبداع".

في سياق آخر، أوضح الاستشاري أن هناك نوبات من الهوس تجعل الشخص تهيأ له أشياء غير حقيقة أو تجعل الشخص غير متحكم في حديثه أو تفكيره، مثل شخص متحفظ جدا ولكنه يفعل أشياء خاطئة.

وحذر من تعاطي أدوية الاكتئاب بدون متابعة طبية لأنه أمر كارثي حيث أنه يكون لمدة معينة وبجرعات محددة وغير ذلك قد تسبب أمراضا ونوبات أخطر.

المصدر: الشروق