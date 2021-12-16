مصر.. أزواج فنانات أثاروا الجدل خلال 2021 بعد تصريحات زوج نجلاء بدر عن جسدها

رصدت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من التصريحات لأزواج الفنانات في مصر خلال عام 2021، أثاروا من خلالها الجدل ما أدى إلى انتقادهم بشكل شديد.

إقرأ المزيد

وأثارت تصريحات زوج الفنانة نجلاء بدر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن تطليقها، في حالة زيادة وزنها، وأنه تزوجها وهي على شكل وهيئة جميلة، وأي تغير في ذلك يعني انفصالهما.

وتحدث محمد عفيفي لـ نجلاء بشكل كوميدي، عن أنه سوف ينفصل عنها إذ زاد وزنها: "هطلقها لو تخنت، أنا واخد موديل معين، هتقلبي حاجة تانية لأ، أنا واخد عربية سبور، هتقلبي أتوبيس هنزل المحطة الجاية على طول".

كما أثار هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم، جدلا على السوشيال ميديا، بعدما ظهر برفقتها في فيديو، خلال فعاليات مهرجان قرطاج، وهو يوجه اللوم بصوت مرتفع لأحد المعجبين بسبب الحصول على صورة معها.

وأوضحت نيللي لجمهورها أن الفستان قطع لذلك كانت مسرعة، مضيفة: "أي حد بيكون حابب يتصور معايا من أصغر واحد لأكبر واحد عمري ما بقول لأ، بس لما خرج المهرجان خرجنا كلنا، وكنت لابسة فستان طويل، والناس داست على الفستان وقطعته، ولاقيت ناس بتزقني عشان تتصور معايا، ومكنش فيه أمن".

وفاجأ الفنان محمود المهدي الجمهور بأنه انفصل عن الفنانة منة عرفة قبل حفل الزفاف، رغم عقد قرانهما، وكتب عبر حسابه الشخصي: "تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها"، وألغى كلا منهما متابعته للآخر عبر موقع انستغرام، رغم احتفاظهما بجميع المقاطع المصورة التي تجمعها.

وأثار المهدي جدلا على السوشيال ميديا بسبب الانفصال، قائلا: "الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي، فيه حاجات مش هتنفع معايا، وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني، وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع".

وخرج بعدها الفنان محمد نجاتي ليؤكد أنه السبب وراء انفصالهما غيرة المهدي على منة عرفة، بسبب مشهد كان من المقرر تصويره في أحد أعمالها الفنية الأخيرة، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأثار الداعية معز مسعود، الجدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في أغسطس الماضي، بعد مقاضاة الناقد الفني طارق الشناوي، عقب حديثه عن علاقته بزوجته الفنانة حلا شيحة.

وقال مسعود: "طارق الشناوي.. تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة، وتعدّيت على حياتي الشخصية، وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن، أن نقاضيك، لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

وأثار زوج الفنانة هالة صدقي جدلا واشعا، بعدما أنكر نسب طفليها، وقد رفضت المحكمة دعوى زوجها بإنكار النسب، فضلا عن حبسه لمدة شهر لامتناعه عن دفع نفقة طفليه.

وكتبت هالة صدقي، عبر حسابها بـ"انستغرام": "شكرا لكل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة وبعتذر لعدم الرد تماما من كل وسائل الإعلام، لأن في الحقيقة، في أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه".

واختتمت منشورها، قائلة: "بعتذر عن إقحامكم في مشاكلي وأوعدكم إنه آخر بوست يخص حياتي الشخصية الذي نشرها على الملأ بأوراق كلها مزورة، ولم يهتم غير بنفسه فقط ولكن وجب تبرئة أطفالي من هذا الشخص، ولم يتبق إلا قضية الطاعة، وإن شاء الله تخلص ونفتح باب طلبات الزواج تاني".

المصدر: الوطن