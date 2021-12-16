شاهد.. شاب يزف عروسه ليلة الفرح بطريقة غريبة في مصر

قام شاب بزف عروسه ليلة الفرح بطريقة غريبة وغير مألوفة في مصر، حيث قام باصطحابها داخل سيارة نقل.

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريفا بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، لعروسين داخل "شاحنة تريلا"، وهما على الطريق الزراعي.

وظهر العروسان داخل الزفة بشكل مختلف، وسط مجموعة كبيرة من الأهل والجيران وهم يتقدمون بالدراجات البخارية والسيارات الملاكي، ويتوسطهم العروسان داخل السيارة التي يقودها العريس في مشهد مختلف عن حفلات زفاف الصعيد.

وانهالت التعليقات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو، وجاءت من أبرز التعليقات، "أول مرة نشوف زفة كده"، "فكرة جديدة وخارجة عن المألوف".

ولم تكن هذه الزفة الأولى الغريبة وغير المألوفة، في شهر مارس الماضي، قرر عروسان في محافظة قنا، إقامة زفتهما باللودر، بعد أن أبدت العروس رغبتها في زفتها به، وهو الأمر الذي أيده زوجها، إذ ظهرا وهما يجلسان على كرسين الكوشة داخل السكين الخاص بأحد اللوادر، وزفهما الأهل والأصدقاء حتى قاعة حفل الزفاف.

المصدر: هن