معجب يزور شيرين ويعرض هدايا "قدمتها" له

نشر شاب مصري في حسابه على "تيك توك" فيديو أعلن فيه أنه زار الفنانة شيرين عبد الوهاب في منزلها، وقال: "أهدتني عطرها الخاص وبوستر من توقيعها".

وقال الشاب مراد أبوالنجا في الفيديو، إثر خروجه من منزل شيرين والسعادة واضحة على وجهه: "يا جماعة أنا دخلت استوديو شيرين، ولسه طالع من عندها، وادتني بوستر ومضتلي عليه، وادتني البرفيوم بتاعها المفضل، واتفقنا على حاجات كتير، وأنا بحبها أوي".

كما كشف الشاب أنه استمع إلى أغنية شيرين الجديدة، قائلا: "أنا سمعت أغنية شيرين الجديدة وهي حلوة أوي".

ومؤخرا، طرحت شيرين أغنية جديدة بعنوان "خاصمت النوم" عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

وأثارت شيرين عبدالوهاب الكثير من الجدل الفترة الماضية، بعد طلاقها من حسام حبيب، وظهورها في أول حفل بعد عودتها إلى الساحة الفنية "حليقة الشعر".

كما انتشرت العديد من الشائعات التي تفيد بأن حسام حبيب السبب في ظهورها بهذا الشكل، وهو ما نفته شيرين.

المصدر: الوطن