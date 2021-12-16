مصر.. برازيلية نافست الراقصات المصريات تدخل العناية المركزة

نشر المسؤولون عن صفحة الراقصة البرازيلية لورديانا على "إنستغرام"، صورا لها تشير إلى وجودها داخل أحد المستشفيات، مشيرين إلى أن حالتها الصحية "صعبة".

إقرأ المزيد

وعلق المسؤولون عن صفحة لورديانا، على الصورة بالقول: "بالنيابة عن لودريانا، إنها تمر حاليا بوقت صعب وحالتها الصحية صعبة، وهي تمكث بالعناية المركزة، وبناء عليه تم إلغاء حفلاتها الخاصة المحددة من قبل، ونتمنى لها الشفاء العاجل والتام".

يذكر أن الراقصة البرازيلية لورديانا، تعيش في مصر منذ فترة، وتعطي دروسا في الرقص، بحسب ما ظهر عبر صفحتها الشخصية بـ"انستغرام".

تويتر

وكانت لوردينا قد أثارت ضجة كبيرة في مصر، إثر انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص في المهرجان الشعبي "اخواتي" لفرقة الصواريخ، بطريقة لافتة.

وتصدر اسم لورديانا قائمة الأكثر تداولا في مصر عبر موقع "تويتر"، وأثار الفيديو ضجة وجدلا بين النشطاء، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية لفحص الفيديو الذي ظهرت فيه.

المصدر: RT