سوريا.. مقتل رجل بانفجار قنبلة يدوية في حمص

قتل رجل في مدينة حمص السورية بانفجار قنبلة يدوية في حادثة ما زالت أسبابها مجهولة، مع ترجيحات أن تكون "عملية انتحار".

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مدير الدفاع المدني في حمص العميد غياث عاقل أن "غرفة العمليات تلقت بلاغا عن وجود جثة لرجل بالقرب من دوار الفدعوس بحي جب الجندلي في المدينة" وأضاف أنه تم العثور في الموقع "على جثة رجل في العقد الخامس من العمر معرضة لتشوهات بشكل كبير نتيجة لانفجار قنبلة يدوية به".

ونقلت الصحيفة عن "مصدر مطلع" في المحافظة أن قنبلة انفجرت بالرجل (47 عاما)، ولفت إلى أنه "تم العثور على قنبلة يدوية ثانية لم تنفجر بالقرب من الجثة".

وعن الأسباب والدوافع، قال إن "التحقيقات جارية حاليا لمعرفة ملابسات القضية"، ورجح أن تكون الحادثة عملية انتحار أو نتيجة عبث المتوفي بالقنبلة.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية