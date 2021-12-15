مصر.. المحكمة تصدر قراراها في قضية عمرو أديب ومحمد رمضان

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في مصر، اليوم الأربعاء، ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من تهمتي سب وقذف الفنان محمد رمضان.

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وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بتغريم أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

واستأنف دفاع الإعلامي عمرو أديب على الحكم، مقدمًا مبررات انتفاء تهمة السب والقذف عنه، وقضت المحكمة ببراءته.

ورأت المحكمة في حكمها أن أديب لم يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وأن حديثه عن رمضان من قبيل النقد المباح، وأنه لم يستخدم أي عبارات سب وقذف في حقه، لذلك قضت ببراءته.

وكان عمرو أديب تقدم بـ 4 بلاغات ضد محمد رمضان، في شهر أبريل الماضي، اتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير والحط من القدر واستخدام صوته على محتوى دون إذنه، بالإضافة إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا زالت قيد التحقيقات في نيابة 6 أكتوبر.

وأضاف دفاع أديب أن موكله يثق تمام الثقة في نزاهة وعدالة النيابة العامة والقضاء المصري، للحصول على حقه كاملا في الجرائم المؤثمة قانونًا التي ارتكبها رمضان في حقه.

المصدر: القاهرة 24