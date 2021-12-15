مصر.. الفنانة نجلاء بدر توجه رسالة بعد تصريحات زوجها المثيرة للجدل عن جسدها

علقت الفنانة المصرية نجلاء بدر، على ردود أفعال الجمهور للدفاع عنها بعد تصريحات زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي، بعد مزاحه لها بالطلاق إذ قامت بزيادة وزنها.

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وقالت نجلاء بدر: "تفاجأت بردود الأفعال من الجمهور ودفاعهم عني، ولكن حرام محمد جوزي كان بيهزر مش أكتر، وأنا عشان عارفة طبيعته وحافظة جوزي كويس جدا وعارفة أنه بيهزر"

وأضافت: "عمري ما تخيلت أن الموضوع هياخد الحجم ده، ودفاع الجمهور عني، وأكيد هم عندهم حق طبعا، ولو مش بيهزر يبقى عندهم حق طبعا، ومبسوطة جدا إن الجمهور بيدافع عني وبيدافع عن أي امرأة جوزها بيقولها كده أنه "هيطلقها لو تخنت".

واختتمت: "بجد هو كان بيهزر لان دي طبيعته وبيحب الهزار جدا الحمد لله، ودي صفة جميلة جدا فيه ومتخفوش أنا زي الفل وعلاقتنا زي الفل الموضوع كان هزار مش أكتر".

وكان زوج الفنانة المصرية نجلاء بدر قد أثار الجدل بتصريحات عن جسد زوجته، بعدما جسدت شخصية سيدة سمينة في أحد الأدوار السينمائية.

وقال محمد عفيفي، زوج الفنانة نجلاء بدر، إنه لا يصدق أنها ظهرت في أحد أدوارها كمرأة سمينة ترتدي بدلة، متابعا: "لو حصل كده في الحقيقة هطلقها طبعا، أنا واخدك موديل معين واخد عربية سبور هتقلبي أتوبيس هنزل المحطة الجاية على طول".

وردت عليه الفنانة مازحة: "أنت من الرجالة اللي هعمل عليها حملة، أنت لازم تستحمل مراتك وهي عيانة وتخينة".

المصدر: المصري اليوم