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بالفيديو..الناشطة السعودية فوز العتيبي تتلقى هدية فارهة بسبب حفلة جاستن بيبر

مجتمع

بالفيديو..الناشطة السعودية فوز العتيبي تتلقى هدية فارهة بسبب حفلة جاستن بيبر
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نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، فوز العتيبي، مقاطع فيديو، أظهرت تلقيها لسيارة فارهة كهدية من زوجها أحمد الموسى، كـ"رضاوة" لـ"زعلها منه".

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وعلى حسابها في "سناب شات"، وثقت الناشطة الاجتماعية فوز العتيبي مراحل تلقيها الهدية، لافتة إلى أنها اعتنت بمظهرها بعدما طلب منها زوجها ذلك.

وأوضحت الفاشينيستا السعودية أن زوجها أخبرها بأنه "أعد لها مفاجأة جميلة جدا"، في حين استفزها في محاولة لإثارة حماستها، مشيرا إلى أنه "أبلغها منذ نحو أسبوع قبل سفرهما إلى السعودية أن هناك مفاجأة لها".

وقال لها: "مو قلتلك يا روحي لا تروحين حفلة جاستن وزعلتي، والله جايب هدية صغيره تنسيك إن شاء الله كل الفنانين والحفلات"، حيث أنه منعها من حضور حفلة للنجم العالمي جاستن بيبر أقيم سابقا في الرياض.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل مقاطع الفيديو، حيث عبر العديد عن حبه للزوجين، ولعلاقتهم الجميلة.

المصدر: RT

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