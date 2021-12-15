 
مباشر

مسن مصري يثير تفاعلا كبيرا بعد مقابلته مع "مذيع الشارع" (فيديو)

مجتمع

مسن مصري يثير تفاعلا كبيرا بعد مقابلته مع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryl3

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحلقة من برنامج "مذيع الشارع" المشهور في مصر، يظهر ردة فعل "مؤثرة" لرجل مسن، عقب فوزه بجائزة مالية.

إقرأ المزيد
مصر.. زوج نجلاء بدر يثير الجدل بتصريحات عن جسد زوجته
مصر.. زوج نجلاء بدر يثير الجدل بتصريحات عن جسد زوجته

ونشر الإعلامي المصري، أحمد رأفت، مقدم البرنامج على حسابه في "تويتر"، الحلقة الجديدة من مسابقته، حيث قابل رجلا مسنا يدعى عبد العظيم، وسأله عن الشيء الذي يرتديه على رأسه (كسؤال لمسابقة يربح فيها وفقا لإجابته الصحيحة)، ليجيب الرجل إنها "عمة أو عمامة"، ويفوز بثلاثة آلاف جنيه، فما كان من الرجل إلا أن دخل في صدمة (من شدة الفرح)، وقال للمذيع: "حلال دا يا ولد عمي".

وكرر الرجل المسن تسائله عن "شرعية الأموال" أكثر من مرة، في حين ذلك، لم يتمكن المذيع من تمالك نفسه واحتضن المسن، وتوجه إليه بسؤال آخر، عما يحمله، ليجيب  عبد العظيم أنه "قفص عيش"، حيث فاز بجوابه بخمسة آلاف جنيه أخرى، وهنا واصل المسن البكاء سائلا أحمد رأفت: "يعني حلال الفلوس دي؟".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير، وأعرب العديد عن تأثرهم ومحبتهم لهذا المس، مثنين على "رضاه" وعلى "طيبته وصدقه".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا