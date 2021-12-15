مسن مصري يثير تفاعلا كبيرا بعد مقابلته مع "مذيع الشارع" (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحلقة من برنامج "مذيع الشارع" المشهور في مصر، يظهر ردة فعل "مؤثرة" لرجل مسن، عقب فوزه بجائزة مالية.

إقرأ المزيد

ونشر الإعلامي المصري، أحمد رأفت، مقدم البرنامج على حسابه في "تويتر"، الحلقة الجديدة من مسابقته، حيث قابل رجلا مسنا يدعى عبد العظيم، وسأله عن الشيء الذي يرتديه على رأسه (كسؤال لمسابقة يربح فيها وفقا لإجابته الصحيحة)، ليجيب الرجل إنها "عمة أو عمامة"، ويفوز بثلاثة آلاف جنيه، فما كان من الرجل إلا أن دخل في صدمة (من شدة الفرح)، وقال للمذيع: "حلال دا يا ولد عمي".

وكرر الرجل المسن تسائله عن "شرعية الأموال" أكثر من مرة، في حين ذلك، لم يتمكن المذيع من تمالك نفسه واحتضن المسن، وتوجه إليه بسؤال آخر، عما يحمله، ليجيب عبد العظيم أنه "قفص عيش"، حيث فاز بجوابه بخمسة آلاف جنيه أخرى، وهنا واصل المسن البكاء سائلا أحمد رأفت: "يعني حلال الفلوس دي؟".

الراجل دا في كميه رضا غير طبيعيه والله تشوفه كده تحبه. غيره كان هياخد الفلوس و يفرح دا اول حاجه سأل عليها حلال دي ؟ "يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف" ❤️❤️🙏 https://t.co/Hrsbp94M0l — Ma7moud 5aled (@Ma7moud5aled7) December 14, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير، وأعرب العديد عن تأثرهم ومحبتهم لهذا المس، مثنين على "رضاه" وعلى "طيبته وصدقه".

ڤيديو مؤثر شاهدته أكثر من عشر مرات🤍🤍🤍

"اللهم اغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك "#مذيع_الشارع#جبر_الخواطرhttps://t.co/d61eKCyzZg — 🇸🇦حنين (@hahhh3331) December 14, 2021

المصدر: RT