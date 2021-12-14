 
مباشر

مداهمة حية بالفيديو..الأمن السعودي يستدرج مقيما ويقبض عليه لحيازته المخدرات عبر حيلة خادعة

مجتمع

مداهمة حية بالفيديو..الأمن السعودي يستدرج مقيما ويقبض عليه لحيازته المخدرات عبر حيلة خادعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rycc

استطاعت القوى الأمنية السعودية إلقاء القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، عبر عملية خادعة.

إقرأ المزيد
زعيم المافيا التركية المختفي يظهر في مقطع فيديو متحدثا عن مصيره
زعيم المافيا التركية المختفي يظهر في مقطع فيديو متحدثا عن مصيره

وفي التفاصيل، تمكنت مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الباحة من ضبط شخص مخالف لنظام أمن الحدود، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وذلك بعد استدراجه عبر الهاتف بحجة الشراء منه، ونشر حساب "سناب الداخلية" مقطع فيديو للمداهمة الحية التي أسفرت عن استدراج المقيم والقبض عليه، حيث أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أداء هذه القوات، ووصفوهم بـ"الأبطال".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا