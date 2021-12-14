مداهمة حية بالفيديو..الأمن السعودي يستدرج مقيما ويقبض عليه لحيازته المخدرات عبر حيلة خادعة
استطاعت القوى الأمنية السعودية إلقاء القبض على شخص مخالف لنظام أمن الحدود، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، عبر عملية خادعة.
وفي التفاصيل، تمكنت مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الباحة من ضبط شخص مخالف لنظام أمن الحدود، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وذلك بعد استدراجه عبر الهاتف بحجة الشراء منه، ونشر حساب "سناب الداخلية" مقطع فيديو للمداهمة الحية التي أسفرت عن استدراج المقيم والقبض عليه، حيث أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أداء هذه القوات، ووصفوهم بـ"الأبطال".
#شاهد :— فهد المسعودي (@Fahad_Almasoudi) December 13, 2021
مداهمة حية لأبطال مكافحة المخدرات ضد أحد مروجي المخدرات من الجنسية الإثيوبية ...#سناب_الداخلية#تم_القبض#وزارة_الداخليةpic.twitter.com/LGWQUFF1mF
المصدر: RT
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