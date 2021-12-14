لبنان.. حملة تضامن واسعة مع "بائع كعك" تعرض لـ"التنمر"

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان "قاطعوا دكتور فود"، وذلك للتضامن مع بائع كعك في مدينة طرابلس اللبنانية تعرض للتنمر من قبل "دكتور فوود".

ونشر "المؤثر الاجتماعي" جورج ديب فيديو على صفحته في "إنستغرام"، ظهر خلاله وهو يشتري كعكة من بائع متجول في مدينة طرابلس بشمال لبنان، قبل أن يعترض على عدم وجود كمية كافية من الجبن في الكعكة، واصفا البائع بـ"البخيل".

نكاية بهالمتنمر الواطي يللي بيسوى ربع ليرة، وبكل مشاهير الصدفة وأكل الهوا، انا رح إشتري من عند هالمظلوم ب ٥٠ دولار. شوفولنا إسمه وكيف فينا نوصله المصاري، وهو حر يضيّف مين ما بده. pic.twitter.com/TuViA6VHI9 — Jihad Samra (@Jihad_Samra) December 13, 2021

وعلى إثر ذلك، تصدر على موقع تويتر "هاشتاغ" يدعو إلى مقاطعة "دكتور فوود" وهو الإسم الذي يطلقه جورج ديب على حسابه، الذي ينشر ممن خلاله فيديوهات يتذوق فيها أطعمة بأماكن مختلفة.

وأثار هذا الفيديو غضب العديد من النشطاء والصحفيين، الذين عبروا عن رفضهم "للإهانة" و"التنمر" الذي تعرض له بائع الكعك من قبل مصور الفيديو جورج، مؤكدين تضامنهم معه.





هيدا الكائن لو بالفعل نيته يشهر هالختيار،كان بكل بساطة سجل فيديو تشجيعي للناس تشتري من عنده،بس يلي نيتو عاطلة رح تقلب عليه

مين قلو انه نحن ناطرين يقيملنا الكعكة،مين هو حتى يقيمها اصلا،خليه بتقيم الاكلات الفاخرة يلي اساسا بيتعامل معها بقرف ونسي انها نعمة🤨#قاطعوا_دكتور_فودpic.twitter.com/LlZ6nWFpnn — Tatcher (تاتشر)...إم ريان (@Tatcher7) December 14, 2021

وفيما رأى البعض أن بائع الكعك يكافح من أجل تأمين لقمة عيشه ويجب دعمه بدلا من إهانته، حث آخرون المواطنين لشراء الكعك منه بكثافة ردا على ما تعرض له على يد صانع المحتوى "دكتور فوود"، ودعوا إلى مقاطعة حسابات الأخير على مواقع التواصل.

الله دخيل اسمه بيقلب بقدرته العسر لليسر



اجاك يا حجنا الكريم انسان تافه ليتنمر ويطاول على شيبتك ولقمتك الحلال، فكروا يقطع برزقتك فكان سبب (عن غير قصد) انو توصل هالبسطة البسيطة لنص لبنان اذا مش كله ورزقك رح تاخدو مضاعف ان شاء الله.🤍#قاطعوا_دكتور_فودpic.twitter.com/wRE4nawQrP — Jad (@Jad_bitar99) December 13, 2021

من جهتها، عبرت الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، عن رفضها للفيديو وتضامنها مع بائع الكعك. وطالبت في تغريدة عبر موقع "تويتر" بمقاطعة صفحة "doctor food".





Shame on you! Please boycott this account #قاطعوا_دكتور_فودpic.twitter.com/Lnfi0NQAhF — Dima ديما صادق (@DimaSadek) December 13, 2021

المصدر: RT