بعد ظهورها "حليقة الشعر".. رجل دين يدعو شيرين للتوبة وارتداء الحجاب

بعد أيام قليلة على ظهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب "حليقة الرأس" على خلفية أزمتها العاطفية مع زوجها، طلب عضو سابق في لجنة فتوى الأزهر من شيرين "التوبة" وارتداء الحجاب.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الفتاوى التي تؤكد كراهية حلق المرأة لشعرها عند وقوع ضرر أو مصيبة عليها، وذلك بعد أزمة شيرين وظهورها حليقة الشعر في حفلتها الأخيرة بالإمارات.

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة فتوى الأزهر سابقا، في حديث إلى صحيفة "الوطن" المصرية، أن "الحديث الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حديث له سند وصحيح وذكر في صحيح البخاري ومسلم، وذكره بعض الأئمة الكبار مثل الترمذي وغيره، وهو حديث مروي عن أبي موسى الأشعري، كما أن للحديث عدة تفسيرات".

المصدر: الوطن

ولفت إلى أن "النهي عن حلق الشعر مثل ما فعلته الفنانة شرين عبد الوهاب ورد في القرآن "ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.." إلى آخر الآية، ومعنى تغير خلق الله يوضحه حديث "لعن ‏الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ‏تعالى"، فتغير في الفطرة التي حلق الله الناس عليها لا يصح".

واعتبر الشيخ نعمان أن "ما قامت به شيرين عبد الوهاب بحلق شعرها دون مبرر شرعي، لا يصح، ويجب عليها أن تراجع نفسها وتتوب إلى الله تعالى، وترتدي الحجاب، حتى يتوب الله عليها"، موجها رسالة إلى الفنانة قائلا: "ولو استطعتي أن تعتمري فافعلي ذلك واستغلي نعمة الله عليكِ بالصوت الحسن فيما يرضى الله تعالى".

المصدر: الوطن