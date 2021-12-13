شاهد.. رد فعل وزير التموين المصري بعد إهدائه بلحة لوزيرة التضامن في جناح السعودية

داعب وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي أحد العاملين داخل الجناح السعودي بعد إعطائه تمرة أثناء تفقد معرض فوود أفريكا، الذي يضم مشاركة 22 دولة.

وقال الدكتور علي المصيلحي لأحد العاملين أثناء إعطائه التمر خسرتك بلحتين، وذلك بعدما أعطى لوزيرة الصناعة والتجارة الدكتور نيفين جامع تمرة.

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المصدر: القاهرة 24