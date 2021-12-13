الأردن.. مقتل شابة سورية طعنا والأمن يلقي القبض على القاتل (صورة)

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن إنه في فجر يوم أمس ورد بلاغ بتعرض فتاة من جنسية عربية للطعن من قبل مجهول أثناء وجودها بمنطقة الأشرفية وما لبثت ان فارقت الحياة.

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وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات في القضية وجمع المعلومات حددت هوية القاتل الذي تبين أنه توارى عن الأنظار منذ ارتكابه للجريمة.

وأكد أنه تم مساء اليوم تحديد مكان وجوده وألقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيدا لإحالته للقضاء.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، ضجت بجريمة قتل الشابة المقيمة في الأردن بـ 15 طعنة في جسدها، على يد شاب أردني، وذلك "لأنها رفضت الزواج منه".

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- الملاك "مريم محمد". شابة من سوريا عايشة ومقيمة في الأردن. في مجرم أتقدم لها رفضته أتقدم لها ثاني وقالت له "لا هي لا". هددها بالقتل وفضل يضايقها بلغت عليه مرتين (البلاغات اتحفظت ومتقبضش عليه). قتلها إمبارح ب 15 طعنة في جسدها ولسه هربان لحد دلوقتي#حق_مريم_محمدpic.twitter.com/fhrefrXxN2 — A_hmed (@Ahmeeddd44) December 11, 2021

وقالت وسائل إعلام أردنية، أمس الأحد، إن "الشابة السورية مريم محمد، ابنه 27 عاما، تم العثور على جثتها وهي مضرجة بالدماء، إثر تعرضها لـ 15 طعنة في مناطق متفرقة من جسدها، وذلك في حي الأشرفية بالعاصمة عمان".

وأعلنت السلطات الأردنية إلقاء القبض على المشتبه به، وأشارت المعلومات الأولية أنه من مواليد عام 1987، وبحقه قيدين "الإيذاء والذم والتهديد، وحمل السلاح".

المصدر: رؤيا+تويتر